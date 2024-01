Le plan "froid extrême" activé dès ce lundi à Bruxelles: voici les mesures prises pour venir en aide aux sans-abri

"Il s'agit d'un ancien immeuble de bureaux, avec de vrais lits et matelas fournis par la Région", ajoute la porte-parole de la Croix-Rouge, Nancy Ferroni. Il restera ouvert en permanence, les personnes y logeant pourront donc également y rester en journée, y bénéficier de repas, de douches, etc., encadrés par "une dizaine de personnes, employés et bénévoles". L'accueil y sera fait sans condition (à part celle d'être un homme seul), avec la possibilité d'emblée de rester une semaine.

Les 45 autres places supplémentaires qui ouvriront lundi relèveront du Samusocial. Elles viennent s'ajouter à une augmentation de capacité déjà opérée en novembre en prévision de l'hiver. 25 nouvelles places réservées aux familles s'ajoutent au centre d'hébergement pour familles d'Auderghem, et 20 places pour hommes isolés s'ouvrent dans le centre d'accueil du Samusocial à Anderlecht. Ici, seules les personnes estimées particulièrement vulnérables peuvent espérer s'installer d'emblée pour plusieurs jours. Pour les autres, le principe est de devoir repasser par le dispatching tous les jours, s'ils souhaitent un lit pour la nuit suivante.

Dans les semaines à venir, 150 places de plus seront "activées graduellement", affirme vendredi Bruss'Help. L'objectif à moyen terme est cependant, dans la capitale, de ne plus devoir ouvrir de places "hivernales" spécifiques (hors conditions météo extrêmes), grâce à une offre stable et suffisante tout au long de l'année, rappelle l'organisation. Cette offre "stable" comporte actuellement à Bruxelles 5.045 places (centres, occupation temporaire de bâtiments vides, etc.) dont une partie est cependant spécifiquement destinée aux demandeurs d'asile ou aux réfugiés ukrainiens, par exemple.

Le dernier dénombrement du "sans-abrisme et mal logement" publié par Bruss'Help en juin, sur base de données de novembre 2022, recensait un peu plus de 7.000 personnes sans solution durable d'un logement propre à Bruxelles. On estime que ce dénombrement, réalisé tous les deux ans, sous-estime systématiquement le nombre de personnes en besoin de logement. Le chiffre recouvre des réalités très diverses: de personnes installées dans des squats à celles qui sont temporairement hébergées par des connaissances, en passant par des personnes qui dorment effectivement en rue ou dans un hébergement d'urgence (2.400 personnes recensées la nuit du dénombrement, en novembre 2022).