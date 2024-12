Les droits d'enregistrement pour les achats immobiliers passent à 3% en janvier: voici tout ce qu'il faut savoir sur cette mesure

Pouvez-vous bénéficier de ces 3% si vous êtes déjà propriétaire d'un bien en Wallonie, et que vous achetez un deuxième bien en Wallonie? "Le gouvernement Wallon a prévu cette possibilité-là", affirme Jean Martroye, notaire. "Vous êtes propriétaire, vous voulez plus grand, au lieu de vendre et d'acheter, vous avez la possibilité d'acheter effectivement le bien plus grand, vous vous installez, mais vous devez vous engager à revendre le premier bien dans les trois ans pour bénéficier du taux de 3%."

Il n'y a pas de limite dans les montants des biens pour bénéficier de ce taux de 3%.

Un taux en baisse

"Actuellement, vous pouvez obtenir, moyennant certaines conditions, un taux de 6% ou de 5%, et il y a encore également le système du chèque-habitat, qui vous permet d'avoir des déductions fiscales pendant une durée de 20 ans", poursuit Jean Martroye. "Après, les gens ont été chez leur notaire pour vérifier quel était le cas le plus intéressant pour eux. Actuellement, on voit encore des actes qui se signent pour des gens qui peuvent bénéficier du système qui va arriver à la fin avec le chèque-habitat."

Si le taux de 3% vous intéresse, il faut alors que date de janvier, et non pas la signature du compromis. "Si vous avez acheté il y a six mois ou un an, vous ne pouvez pas récupérer les taxes que vous auriez pu diminuer."