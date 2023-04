Les jeunes filles belges remportent la manche de Coupe du monde acrobatique de Puurs

Pour sa première compétition chez les seniores, le trio, déjà en tête après les qualifications pour se hisser parmi les 8 finalistes (sur 13 nations au départ), a totalisé 30.170 points en finale samedi pour devancer le Portugal, 2e avec 29.610 points et les Etats-Unis, 3e avec 28.720 unités.

Les jeunes Belges prenaient la relève de Kim Bergmans, Lise De Meyst et Bo Hollebosch, en or aux Jeux Mondiaux l'an dernier à Birmingham aux Etats-Unis notamment et championnes du monde l'année précédente à Bakou en Azerbaïdjan, et qui ont mis un terme à leur carrière.