Les Red Wolves s'inclinent en Grèce malgré une bonne prestation d'ensemble

Dès l'entame du match, les Red Wolves s'installaient dans la partie en se forgeant un avantage qui ne cessera de croitre pour atteindre son maximum après 20 minutes (5-10). Dès ce moment, les Belges marqueront progressivement le pas. Ils conserveront certes quatre buts d'avance à la 25e (8-12) mais s'écrouleront durant les cinq dernières minutes et c'est contre le cours du jeu que les Grecs rentreront aux vestiaires à la pause avec un avantage minimal (13-12).

Les Belges remonteront sur le terrain avec la même mentalité qu'en début de rencontre, ce qui leur permettra de reprendre l'avantage 13-14 après cinq minutes de jeu en seconde période. Ils feront ensuite jeu égal avec les Grecs jusqu'au début du quatrième quart d'heure avant de connaître un nouveau passage à vide de quelques minutes, ce dont profiteront les joueurs locaux pour prendre quatre unités d'avance (23-19) à la 50e. Les Red Wolves reprendront l'assaut de la cage grecque et reviendront ensuite au score à la 58e (23-23), mais ce sont in fine les locaux qui auront le dernier mot et l'emporteront 26-24.

Les Belges ont été battus, mais ils ont montré qu'ils étaient capables de diriger une rencontre et ont payé les deux baisses de régime de cinq minutes. Le visage que les Red Wolves ont montré est de bon augure pour le futur.

Après quatre rencontres, les Belges n'ont toujours pas le moindre point et il faudrait un miracle, alors qu'il ne reste que deux rencontres à disputer, pour qu'ils se qualifient pour l'Euro. La prochaine rencontre du groupe 5 est fixée au 26 avril 2023 à l'Alverberg d'Hasselt contre les Pays-Bas.