Les Restos du Coeur lance un "appel à la générosité": "La demande d'aide alimentaire et la précarité en Belgique sont croissantes"

"La demande d'aide alimentaire et plus largement la précarité en Belgique sont croissantes. Dans ce contexte, cette action nous tient très à cœur", déclare Frank Duval, président de la Fédération des Restos du Cœur de Belgique qui regroupe 20 restos et cinq antennes aux quatre coins du pays.

Pour la quatrième année consécutive, la Fédération des Restos du Cœur lance un appel national à la générosité afin d'offrir plusieurs milliers de repas festifs à ses bénéficiaires, a-t-elle annoncé lundi dans un communiqué. Concrètement, les donateurs peuvent offrir un ou plusieurs menus composés d'une entrée, d'un plat et d'un dessert au prix de 10 euros.

Menée pour la première fois en décembre 2020, l'opération "Un Menu de Fêtes pour tous!" a remporté un vif succès lors des trois premières éditions. Grâce aux dons reçus, les Restos du Cœur ont ainsi offert 4.200 menus aux bénéficiaires en 2020, plus de 5.600 en 2021 et 5.802 en 2022. Cette année, l'ASBL, qui remet le couvert, estime qu'il faudra proposer plus de 7.000 menus de fêtes pour répondre à la demande grandissante.

Les donateurs peuvent offrir, selon leurs moyens, un ou plusieurs repas trois services (entrée, plat et dessert) au prix "très serré" de 10 euros. Cette année, le menu concocté par les chefs "se compose d'une crème de butternut, suivie d'une ballotine de volaille, jus corsé aux airelles, chiconettes, grenailles au citron et poivre", détaillent les organisateurs. Une version végétarienne est prévue pour remplacer la ballotine de volaille. Et pour terminer sur une note sucrée: un sapin gourmand au chocolat.

Toutes les informations sont disponibles sur le site www.restosducoeur.be. Créés en 1991, les Restos du Cœur s'appuient aujourd'hui sur une équipe d'une centaine de salariés et de près de 500 bénévoles. En 2023, la fédération a servi 1.180.292 repas de janvier à septembre, soit une augmentation de 20% par rapport à 2022.