Les rhumes, grippes et maladies hivernales sont bien présentes et la Belgique passe en code orange: faut-il s'en inquiéter?

Ce code orange dans lequel la Belgique a basculé, faut-il s'en inquiéter ?

La réponse est non. Ce code est purement l'expression mathématique de toute une série de critères qui, à cause de ce qu'on a connu lors du Covid, étaient surveillés en période hivernale. On arrive ainsi au moment où la somme de ces critères nous force à passer du code jaune au code orange. Ce code conseille de bien ventiler, de porter un masque dans les hôpitaux ou de le porter si on tousse ou si on se sent faible.

Il ne faut pas être inquiet, la situation est liée à l'augmentation des cas de grippe et le Covid est en train de diminuer nettement.