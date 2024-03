Les tests de Benjamin Maréchal: quel beurre est le meilleur ?

Dans notre pays, nous en consommons 1,7 kg par an et par habitant. Artisanal ou industriel, doux ou salé, les options sont variées. Mais le beurre est-il vraiment mauvais pour la santé ?

Pour découvrir lequel est supérieur aux autres, ils vont utiliser plusieurs critères : la couleur, la texture, l'odeur et le goût des beurres choisis. "Visuellement, on peut départager sur la couleur jaunâtre du beurre. Donc c'est la preuve que la bête a été sortie dans le champ" affirme Pascal Marcin.

On recherche "la longueur en bouche et la texture"

Ensuite, place à la partie olfactive : "On prend un petit morceau de beurre, on sent déjà un petit peu l'odeur". Parmi les quatre beurres sélectionnés, un retient l'attention de Pascal, car "on sent déjà une petite odeur de noisette".