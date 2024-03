"Elles sont dégoutées et tristes": pourquoi les infirmières manifestent ce mercredi à Bruxelles

Des centaines d’infirmiers manifestent ce mercredi à Bruxelles, devant le cabinet du Ministre fédéral de la santé, Franck Vandenbroucke. La cause ? Un flou dans la législation concernant les tâches que pourront accomplir les futurs assistants en soins infirmiers.

Selon les 16 associations de défense des droits infirmiers qui manifestent ce mercredi, un assistant ne devrait pas être autorisé à réaliser tous les actes d’un infirmier. De plus, le cadre légal favorisera le remplacement de l’infirmier par un professionnel moins qualifié, ce qui aura un impact sur la qualité des soins et la sécurité des patients. "Aujourd’hui, il y a un infirmier pour 30 patients à l’hôpital. Si le texte passe, on pourra avoir un infirmier pour 30 patients la nuit, en médecine, en chirurgie, en soins intensifs (…). Si on met un assistant, moins expérimenté, on met le professionnel en danger et de facto, la population", explique Gaëtan Mestag, vice-président du syndicat infirmier "Union For You".