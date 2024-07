Les travaux ne s'arrêtent pas, même durant les vacances: voici les principaux chantiers qui joncheront nos routes cet été

Dix-sept chantiers sont prévus sur les autoroutes et grands axes de Wallonie et Bruxelles cet été. La Sofico profite de la baisse du trafic due aux congés.

L'été et son trafic réduit sont propices aux travaux sur les autoroutes et les grands axes de Wallonie et de Bruxelles : en effet, 17 chantiers sont prévus. À quoi faut-il s’attendre en région bruxelloise ?

Tout d'abord, malheureusement, le Carrefour Leonard, ce n’est pas terminé ! À partir de lundi prochain, le 8 juillet, début des vacances scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles, le tunnel du ring intérieur sous le carrefour Léonard sera fermé... jusqu'à la mi-septembre. Il faudra prévoir des retards importants de 30 à 45 minutes aux heures de pointe.