L'essence, le diesel et le mazout à leur plus haut niveau en près de trois mois

Les prix maxima de l'essence, du diesel et du mazout augmenteront vendredi et atteindront leur plus haut niveau en près de trois mois, informe jeudi le SPF Economie.

Le prix maximum de l'essence 95 RON E5 et celui de l'essence 95 RON E10 s'établiront à 1,8310 (+0,034 euro) et 1,7890 euro le litre (+0,036). Pour l'essence 98 RON E5 et l'essence 98 RON E10, les nouveaux prix maxima sont 1,9860 (+0,033 euro) et 1,9610 euros le litre (+0,032 euro).

Pour le diesel B7 et le diesel B10, les prix maxima passent à 1,7950 (+0,03 euro) et 1,7770 euros le litre (+0,03 euro).