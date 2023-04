Lisa Vaelen termine à la 7e place de la finale aux barres asymétriques

Plus tôt samedi, Maxime Gentges a décroché la médaille d'argent au cheval d'arçons, devenant le premier gymnaste masculin belge à remporter une médaille dans un championnat d'Europe. Lisa Vaelen s'est elle parée de bronze sur le saut.

Vaelen a signé un score de 13.733 points, en dessous de son score de 14.000 points réalisé en qualifications. La victoire est revenue à l'Italienne Alice D'Amato avec 14.466 points devant la Britannique Rebecca Downie (14.233) et l'Allemande Elisabeth Seitz (14.200).

Dimanche, Fien Enghels participera elle à la finale de la poutre à 12h00 heure belge.

Vendredi, Lisa Vaelen avait pris la 4e place de la finale du concours général devant Maellyse Brassart, 5e. Chez les messieurs, Victor Martinez s'était classé 12e et Luka Van den Keybus 18e.

Sur le plan collectif, la Belgique a terminé respectivement à la 7e et 8e place des concours généraux dames et messieurs et ainsi qualifié ses deux équipes pour les Mondiaux d'Anvers du 30 septembre au 8 octobre.