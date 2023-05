Luca Brecel sacré champion du monde de snooker

Lundi après-midi, "The Belgian Bullet' remportait la troisième session 6-2, pour mener 15-10 avant la dernière session de lundi soir. Une dernière session qui a vu Brecel devenir le premier Belge champion du monde de snooker.

Luca Brecel s'était qualifié pour la finale pour la première fois de sa carrière après sa victoire 17-15 contre le jeune Chinois de 20 ans, Si Jiahui, 80e mondial, en demi-finale samedi.

Mené 14-5 dans la troisième session vendredi soir, Brecel avait remporté cinq frames de suite pour réduire le score à 14-10 avant la dernière session samedi. Le Limbourgeois a poursuivi sa remontée samedi, remportant les six premières frames de la journée pour mener 16-14 et ensuite se hisser en finale (17-15) en réalisant le plus grand comeback de l'histoire du Crucible.

Pour arriver dans le dernier carré, Luca Brecel avait éliminé 13-10 le N.1 mondial, tenant du titre et septuple champion du monde anglais Ronnie O'Sullivan, en quarts de finale.