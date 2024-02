La réunion avec les autorités wallonnes a été "presque positive" selon le président de la Fédération jeunes agriculteurs

Une nouvelle réunion s'est tenue ce soir entre des représentants des agriculteurs et les autorités wallonnes. L'objectif était de trouver un moyen de soulager les éleveurs au niveau des tâches administratives.

Les représentants des syndicats agricoles et les autorités wallonnes se sont rencontrés ce mardi soir à Namur pour évoquer les possibilités de simplification administrative au sud du pays. La réunion s'est terminée vers 21h30. 19 points étaient sur la table. Tous n'ont pas pu être abordés. Quel est le bilan de la soirée selon Florian Poncelet, président de la Fédération des jeunes agriculteurs."Il est presque positif", dit-il. "Certains sujets qui traînaient ont été clairement engagés donc c'est très positif. On reste néanmoins un peu sur notre faim car il n'y a pas eu d'avancement concret. Mais c'est positif."

Une des revendications principales des agriculteurs, c'était le "droit à l'erreur" au niveau administratif. Selon Florian Poncelet, il n'est pas obtenu tel quel "mais on aura plus facilement le droit de modifier une déclaration ou de justifier un éventuel contrôle plus facilement", dit-il. "Donc oui, il y a un droit à l'erreur."