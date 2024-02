"Le combat syndical ne fait que commencer": la fédération wallonne des agriculteurs s'est rassemblée à Meux, qu'ont-ils prévu ensuite?

Ce soir, la fédération wallonne de l'agriculture se rassemble à Meux. Il s'agit là d'une première victoire, mais quelles sont les autres requêtes des éleveurs ? "(...) Le combat syndical ne fait que commencer. La priorité sera de concrétiser les mesures déjà annoncées. Des mesures prises sur le volet 'simplificiation administrative'. Mais l'autre grande priorité des agriculteurs c'est une meilleure rémunération avec des mesures très concrètes. Par exemple, ne plus vendre à perte, et ce, grâce à des index de prix. (...) Tout cela se discutera donc au niveau fédéral. Une réunion a d'ailleurs eu lieu cet après midi, mais les agriculteurs veulent aussi des décisions au niveau européen. Principalement au niveau des normes environnementales qui sont imposées", explique notre journaliste présent sur place, Gautier Falque.

La présidente de la fédération wallonne de l'agriculture, Marianne Streel, s'est exprimée sur cette réunion. "On a conscience des défis climatiques et de la dérégulation du climat. C'est inutile de nous en parler, on le comprend. Maintenant, on veut être acteur pour répondre à ces défis, mais pas n'importe comment. Produire plus vert, c'est plus cher, donc il nous faut un revenu. Et il nous faut des obligations qui rendent notre travail réellement efficace, mais ça n'est pas toujours le cas. Et donc on risque, si on n'écoute pas le terrain et la réalité des pratiques dans le monde agricole, de passer à côté de cette transition écologique", explique-t-elle.