Plusieurs cours d'eau toujours en alerte de crue: quelle est la situation à Couvin ce vendredi?

Plusieurs cours d'eau sont toujours en alerte de crue ce vendredi midi mais globalement, la situation s'est nettement améliorée. A Couvin, où un camping avait été inondé et évacué de tous ses résidents, l'heure est à présent au nettoyage. Certains habitants du camping se disent néanmoins en colère et expliquent pourquoi.



La situation est en voie d'amélioration ce midi. Quatre cours d'eau sont toujours en phase d'alerte de crues, essentiellement dans le sud de la province de Luxembourg. La Vierre, la Haute, la Moyenne et la Basse Semois et affluents. Sept cours d'eau sont encore en phase de préalerte : la Basse Lesse, le Viroin, l'Eau Blanche, l'Ourthe inférieure, la Haute Meuse en amont et en aval, ainsi que la Chiers. Et à Couvin, qui a été frappé hier par des inondations suite au passage de la dépression Kirk, la situation s'est aussi nettement améliorée dans le camping inondé. L'eau était montée à plus d'un mètre hier, atteignant la hauteur des boîtes aux lettres. Ce vendredi, le paysage a changé. Certes, il y a encore de grosses flaques par endroits, il y a des tables et des chaises de jardin qui ont été charriées par l'eau hier. Et sur certaines clôtures, des déchets végétaux sont restés coincés. Mais la situation a bien évolué.

Les services de secours sont revenus sur place ce vendredi. A 13h, une réunion a débuté entre les pompiers, la police et le bourgmestre pour faire un état des lieux. Et à l'issue de cette réunion, on saura si les habitants peuvent ou non rentrer chez eux. Quid des résidents évacués hier? Concernant les résidents du camping inondé qui ont été évacués hier, certains ont passé la nuit dans le hall Omnisport de Couvin. D'autres ont dormi ailleurs, parfois dans des camionnettes. Ils ont tenté de trouver des solutions de secours. Mais il faut quand même préciser que certains habitants sont restés ici. Ils n'ont jamais quitté le camping. Ce sont des habitants qui étaient rassurés par la situation de leur logement, qui était suffisamment élevé pour ne pas être inondé. Une certaine colère se fait néanmoins ressentir ce vendredi chez certains résidents du camping. Pour rappel, trois personnes ont dû être hélitreuillées durant la nuit de mercredi à jeudi, ainsi que plusieurs animaux. Et pour des habitants, comme Camille, qui habite ici depuis plusieurs années, c'est vraiment un comportement inacceptable. "Nous, ce qu'on reproche, c'est qu'on met en danger les pompiers, les policiers de Couvin, parce que les gens attendent vraiment. Au lieu de partir dès la première vague, on n'est pas surpris par les inondations. Donc, il y a de quoi partir tout de suite. Il y a toujours une heure pour s'organiser, prendre les animaux et fermer ses affaires. Nous, c'est ce qu'on déplore, c'est qu'ils mettent en danger les pompiers et les policiers parce que c'est à la dernière minute qu'ils décident quand ils partent, parce qu'ils paniquent", explique la résidente.

Bonne gestion des intempéries De leur côté, les services du gouverneur de la province du Luxembourg dressent un bilan positif de la gestion des intempéries qui ont traversé le territoire provincial mercredi et jeudi. Les pompiers de la zone de secours Luxembourg ont effectué une centaine d'interventions liées aux intempéries mercredi et jeudi, rapportaient les services du gouverneur. Des intempéries caractérisées par des cumuls de précipitations annoncés équivalent à un mois complet de précipitations. "Cet épisode climatique exceptionnel nous permet de constater que les dispositifs mis en place à la suite des inondations de juillet 2021 ont parfaitement fonctionné", souligne le gouverneur de la province du Luxembourg, Olivier Schmitz. Les dispositifs en question comprennent le renforcement et l'aménagement d'infrastructures telles que des systèmes d'évacuation des eaux et des zones d'immersion temporaire pour lutter contre le phénomène des eaux de ruissellement. "La coordination mise en place avec les bourgmestres a débouché sur un travail préventif des services communaux et provinciaux pour assurer les opérations de curage et d'entretien, ainsi que sur l'identification des populations à risque (camping). Dès les premières pluies, les équipes de la zone de secours sont intervenues de manière préventive pour contrôler et/ou dévier des débuts de ruissellement le plus en amont possible", poursuit le gouverneur, qui estime que cette procédure a permis "d'éviter bien des dégâts".