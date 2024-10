Cinquième jour de cyberattaques pro-russes en Belgique: "Les autorités investissent trop peu"

"Actuellement, il n'est question que d'attaques DDoS, mais il faut voir les choses de manière plus large. Notre gouvernement n'investit pas suffisamment dans la cybersécurité. Et cela aussi fait partie de la résilience nationale", souligne David Criekemans.

Lors d'une attaque DDoS, les serveurs sont saturés de requêtes, ce qui les rend inaccessibles aux utilisateurs. Les pirates ne peuvent cependant pas voler de données de cette manière. Ces attaques sont donc peu dangereuses, selon le CCB. "C'est vrai, mais elles concernent le maillon le plus faible: de plus en plus de collectivités locales utilisent des applications en ligne. Nous ne pouvons pas exclure que les attaques deviennent plus sophistiquées à l'avenir. Nos ports semblent également plus vulnérables qu'on ne le pensait", poursuit le professeur de l'UAntwerpen.