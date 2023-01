Pourquoi les Belges font-ils de moins en moins d'enfants? "C'est l'évolution de la société", selon cette démographe

Le nombre de naissances diminue régulièrement en Belgique depuis 1964. Il y a des variations mais c’est une tendance lourde.

Chez nous, l’âge moyen d’une mère à la naissance de son premier enfant est de 29 ans. Cet âge a augmenté de 2 ans depuis l'an 2000, et le nombre moyen d’enfants par femme - que l'on appelle aussi le "taux de fécondité" - est de 1,6. Ce chiffre connaît une diminution depuis 2010, soit depuis la crise économique. "Depuis des décennies il y a une baisse de fécondité en Belgique", note Marie Vandresse, démographe et économiste au Bureau fédéral du plan au micro de BEL RTL. "Comment expliquer cette baisse? Par l'évolution de la société en particulier l'augmentation du niveau d'éducation des femmes: les femmes font des enfants plus tard et elles intègrent de plus en plus le marché du travail", continue-t-elle. Aussi, la baisse de la mortalité infantile rassure les parents qui n'ont "plus besoin d'autant d'enfants pour assurer ses vieux jours".

Or le seuil de remplacement des générations - autrement dit le nombre moyen d'enfants par femme nécessaire pour qu'une population donnée conserve le même effectif - est de 2,1.

Le renouvellement des générations est assuré à la naissance si le nombre de filles dans la génération des enfants est égal au nombre de femmes dans la génération des parents

"Les études montrent qu'en général, quand il y a une crise économique, cela génère une incertitude, et on constate une baisse des naissances", explique Marie Vandresse. Avant de poursuivre: "C'est une histoire de confiance aussi, et la confiance est liée à la stabilité de l'emploi et la stabilité des revenus. Il y a aussi l'impact du climat où de plus en plus, chez les jeunes sont en train de se demander 'Est-ce que ça vaut la peine de faire un enfant dans un monde qui devient de plus en plus compliqué en niveau climatique'?" En régions