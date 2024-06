Un "camion éventré" à Zaventem: le conducteur a perdu la vie

Vers 05h00, un camion a basculé sur le ring à hauteur de Zaventem-Henneaulaan et a traversé la berme centrale. Le chauffeur en est décédé, a confirmé la police fédérale. Aucun autre véhicule n'est impliqué dans l'accident, qui a provoqué une fuite de carburant. Le camion a également perdu une partie de son chargement de céréales.

Le ring de Bruxelles a été fermé aux alentours de 6 heures dans les deux directions à hauteur de Zaventem. Deux bandes ont été libérées vers Waterloo, mais la chaussée reste fermée dans l'autre sens. Un accident impliquant un camion s'y est produit et a coûté la vie à son chauffeur. Le centre flamand de la mobilité (Vlaams Verkeerscentrum) demande aux automobilistes d'éviter la zone.

Tôt ce matin, vous nous avez alerté via le bouton orange Alertez-nous : "Grave accident de camion sur le R0 à Zaventem, le camion s'est retrouvé sur le terre-plein central. Pompiers et police sur place", nous a écrit Anaïs. "Accident avec un camion éventré sur le ring de Bruxelles à hauteur de Zaventem Henneaulaan. Ring extérieur fermé et ring intérieur circule sur une voie de circulation", nous a informé un autre automobiliste.

"Nous nous attendons à une heure de pointe matinale difficile sur le ring de Bruxelles", a déclaré Peter Bruyninckx du centre flamand de la Mobilité. "Les perturbations pourraient se poursuivre pendant un certain temps".