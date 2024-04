Un nouvel outil pour analyser les traces de sang sur les scènes de crime: "Auparavant, ça nous prenait des semaines"

La KU Leuven et la police fédérale ont présenté une nouvelle méthode d'analyse des taches de sang sur les scènes de crime, à la pointe de la modernité. L'outil s'appelle "Hemovision" et il permet de modéliser les projections de sang en 3 dimensions.

Quand ils sont appelés sur une scène de crime, les enquêteurs sont souvent confrontés à des taches de sang, des traces dont l'analyse peut prendre du temps. D'où l'intérêt de cette nouvelle technique unique en Europe, présentée aujourd'hui par la police fédérale et la KUL, l'université de Louvain. Une méthode qui permet d'accélérer et de faciliter l'analyse des scènes de crime.

"Ma collègue, ce qu'elle va faire pour chacune de ces projections, c'est déterminer l'orientation de la projection au moment où elle touche le mur" explique Géraldine Derave, morphoanalyste des traces de sang.

Mais cette méthode, elle a ses inconvénients : "C'est un travail assez fastidieux. Qui plus est, comme on travaille longtemps sur les traces et qu'on doit manipuler à proximité des traces, on risque aussi beaucoup de contamination".

"Il fait le lien entre la forme de la tache de sang et son point d'impact"

Ce temps est presque révolu grâce à un nouvel outil révolutionnaire. Des mires en noir et blanc remplacent les ficelles, elles renvoient des informations lors de la prise des photos. Un logiciel utilise ensuite ces données pour modéliser les projections de sang en 3 dimensions.