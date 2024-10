Un véhicule en feu sur l'E411: quel est l'état des routes ce lundi matin?

06h31

Premiers ralentissements habituels sur le ring de Bruxelles

Autour du Chantier d'Anderlecht : +10 minutes entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers le virage de Forest et quelques coups de frein dans l'autre sens entre Anderlecht-sud et Anderlecht-Nord vers Grand-Bigard.

10 minutes à ajouter entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.

A Bruxelles également, on signale un inondation de la chaussée qui provoque la fermeture du Tunnel Georges Henri en direction de la Cambre.