"Les amendes, c'est tendu": les élèves mineurs en vacances, sont-ils plus tentés de rester après le couvre-feu aux 24h vélo de Louvain-la-Neuve?

Depuis 2018, les mineurs d'âge ne peuvent plus accéder à l'évènement entre 23h et 7h du matin. La police fait des patrouilles et en cas de présence de mineurs, ceux-ci sont ramenés au poste de police où les parents sont appelés pour venir les récupérer. Des sanctions administratives peuvent être données, comme des amendes allant de 50 à 350 euros.

Ces 22 et 23 octobre prochain se déroulera la 48ème édition des 24h vélo de Louvain-La-Neuve, l'un des plus grands évènements estudiantins de Belgique où plusieurs débordements ont déjà fait polémique.

La sécurité des mineurs est donc de nouveau au centre de cette 48ème édition. Seulement, cette année, les élèves sont en congé scolaire. S'ils comprennent les mesures en vigueur, beaucoup d'entre eux regrettent que l'horaire ne soit pas assoupli. "Par rapport aux amendes, c'est tendu d'y aller quand même", note un élève de rhéto du lycée Martin V de Louvain-la-Neuve. "23 heures, c'est déjà une belle heure, je pense que ça me suffira, même si on aurait aimé passer la nuit". "On aimerait pouvoir rester un peu plus, mais la restriction est bonne pour empêcher qu'il y ait des abus", enchaine un autre élève.

Pour les autorités, ces vacances représentent un plus grand danger. Sans contrainte scolaire, la police craint une plus grande présence de mineurs. Par le passé, la police et la commune ont déjà constaté des abus : des mineurs qui consomment trop d'alcool et se retrouvent à l'hôpital ou encore, des mineurs pris pour cibles par des personnes qui veulent leur faire du mal.

C'est donc ce genre de faits que les autorités de la ville veulent éviter : un message a été envoyé aux différentes écoles de la commune en vue d'être transféré aux parents d'élèves. Les parents sont donc tous au courant des mesures en vigueur et des risques encourus si elles sont transgressées.

Environ 50.000 personnes sont attendues à cette 48ème édition des 24h vélo de Louvain-La-Neuve.