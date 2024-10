Lola, 16 ans, ne s'est plus manifestée depuis le 28 septembre: Child Focus explique pourquoi l'avis de recherche vient d'être lancé

L'avis de disparition indique que l'adolescnte mesure 1m60 et est de corpulence mince, qu'elle a les yeux bleus et de longs chevaux blonds. Elle portait, au moment de sa disparition, un pantalon en jeans, une veste matelassée et des baskets gris clairs.

Stéphane Smets, porte-parole de Child Focus: "Pourquoi un avis de recherche 3 semaines plus tard? Child Focus a lancé un avis de recherche car durant 3 semaines, il y avait des pistes et ont a investiguer. La police a pris en main l'enquête. Mais pour l'instant il n'y a plus aucune piste. C'est une disparition qui nous inquiète. On a décidé avec la police et le parquet de lancer cet avis de disparition. Nous n'avons toujours pas de nouvelles."

Child Focus s’est également adressé à Lola : "Si tu vois ce message, tu peux prendre contact avec nous via notre numéro gratuit le 116 000, disponible 24/7. Nous sommes régulièrement en contact avec des jeunes et voulons surtout savoir si tu es en sécurité. Tu peux nous appeler en toute confiance et en toute sécurité, nous chercherons des solutions ensemble".