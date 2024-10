Code de la route: un cycliste peut-il traverser un passage piéton sur son vélo?

Geoffrey nous a contacté via le bouton orange Alertez-nous, après avoir vu un cycliste traverser un passage piéton sur son vélo. Il se demande si cette pratique est légale.

Geoffrey nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. Alors qu'il était en voiture, il a été témoin d'une scène qui l'a laissé perplexe : un cycliste traversait un passage piéton sur son vélo. Ce type de comportement semble de plus en plus courant, mais est-il légal ?

La réponse est oui, un cycliste peut tout à fait traverser un passage piéton sans descendre de son vélo. Toutefois, il est important de noter que dans cette situation, le cycliste n'a pas la priorité. Ni sur les voitures, ni sur les piétons. Pour obtenir la priorité, il doit descendre de son vélo et redevenir un piéton comme les autres.