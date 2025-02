Vers une "pause" sur le tronc commun dans nos écoles? La ministre y pense, mais fait face déjà face à des critiques

Ce tronc commun pourrait coûter 2000 emplois parce que les professeurs qui enseignent aujourd'hui en troisième année qualifiante n'auront plus de travail à partir de 2028 à moins d'être recyclés dans d'autres années inférieures. Mais pour cela, il faut les former. "Alors formons-les", répondent les syndicats. "Ça fait quand même maintenant huit ans que la décision a été prise et le travail n'est pas encore commencé. Ce travail d'étude de reconversion, de se dire comment va-t-on faire pour dire lorsque ces personnes-là, lorsque la troisième qualifiante va disparaître, comment va-t-on faire pour reconvertir ces personnes-là ?", s'interroge Luc Toussaint, président de la CGSP Enseignement.

Pas question non plus pour les fédérations de parents d'abandonner le projet. Il reste trois ans pour former et finaliser la mise en place. "C'est une évidence, il faut continuer. Il y a une cohorte d'élèves qui est dans le tronc commun. On ne peut pas l'arrêter brutalement en première secondaire ou en fin de deuxième secondaire parce que ça pose aussi la question de la réécriture des programmes et qu'est-ce qu'on fait de cette troisième. J'ai envie de dire, plus globalement, je trouve aujourd'hui ce qui est important, c'est que tout le monde se remette autour de la table, que chacun dise exactement ce qu'il en est", note Véronique De Thier, co-directrice de la Fédération de parents d'élèves - FAPEO.

La ministre annonce qu'elle rassemblera tous les acteurs du dossier à la fin du mois de février quand elle aura reçu toutes les informations demandées à son administration, notamment l'évaluation du nombre d'emplois qui pourraient être touchés.