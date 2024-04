Virginie travaille en restauration la semaine et dans un supermarché le week-end: "Je cumule pour pouvoir faire plaisir à mes enfants" 

Environ 260.000 personnes, soit 5,2 % de la population active, avaient un deuxième emploi en 2023, selon les chiffres de l’office statistique belge Statbel. Leur nombre a bondi de 25% en dix ans. Cette augmentation est la hausse la plus importante constatée, par rapport à nos pays voisins, même si les Néerlandais actifs restent deux fois plus nombreux à avoir deux emplois.

Virginie est ouvrière polyvalente au "Domaine des possibles" à Cartes et employée de supermarché. Et la liste de ses tâches est longue. "Le Domaine s'est un peu agrandi, des projets se sont mis en place et donc maintenant, en plus de l'entretien des bureaux, je suis commis en cuisine, j'aide ma cheffe et mes collègues lorsqu'ils en ont besoin évidemment", explique-t-elle dans la cuisine du restaurant. Virginie s'occupe également de prendre les réservations et arrange son planning en fonction "des grosses festivités". "Et en plus de ça, tous les dimanches, je travaille dans une grande surface de 11h30 à 20h, pour, on va dire, combler les fins de mois."

Virginie est maman de deux enfants et, pour eux, cumuler ces deux emplois est plus que nécessaire. "Même si j'ai un très bon salaire, un très bel endroit où travailler, ça ne me permet pas de terminer le mois en toute sécurité", regrette-elle. "A l'heure actuelle, tout devient très cher et les salaires ne suivent pas systématiquement. Du coup, j'ai trouvé la solution du FlexiJob." Pour le trouver, la mère de famille s'est rendue dans une agence intérim qui lui a trouvé un deuxième travail adapté à ses horaires de journée. "Je cumule beaucoup de choses pour pouvoir faire plaisir à mes enfants."