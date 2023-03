Wannes Van Laer s'arrête et devient directeur technique de la fédération francophone

À 38 ans (depuis le 5 mars), le régatier bruxellois a décidé de mettre fin à sa carrière de régatier à la voile de haut niveau, a indiqué la fédération francophone de voile mercredi présentant son nouveau cadre. Elle avait débuté à l'âge de 11 ans avec un titre mondial (U13) en Optimist en 1996. Son meilleur classement mondial dans sa catégorie fut 5e en juin 2021.

Dans ses nouvelles fonctions occupées à plein temps à Namur, Wannes Van Laer, qui fut "Sailor" de l'année en Belgique à trois reprises (2012, 2014 et 2016), sera responsable du travail de terrain et de collaboration avec l'équipe administrative et technique de la FFYB. Il travaillera également sur la détection de jeunes talents, en conceptualisant et opérationnalisant un système de détection et d'évaluation des performances. En tant que coordinateur de la Sailing academy, il veillera à la mise en place de programmes de qualité et adaptés pour les jeunes talents sportifs de la fédération. Il sera également le coordinateur du haut niveau, collaborant étroitement avec les sportifs de haut niveau et leur coach afin qu'ils atteignent leurs objectifs sportifs.