C'est la pire période de l'année pour les cambriolages en Belgique: comment expliquer ce phénomène?

Dans de nombreuses zones de police, les cambriolages s’intensifient. Les mois d’octobre, novembre et décembre sont ceux qui connaissent le plus de vols. Le nombre peut tripler ou quadrupler. La raison : la luminosité. Entre 17h et 18h c’est le moment critique. Il fait sombre de plus en plus tôt, mais nous sommes encore au travail. De plus, dans le noir, les voleurs voient plus facilement si la maison est occupée.

On ne peut pas faire de miracles

Patrick Thenaers, gérant d’une entreprise de sécurité, est dépassé. Ils reçoivent environ quatre fois par jour des demandes pour installer un nouveau système d'alarme. "C'est toujours en dernière minute que les gens veulent se protéger. On essaie de répondre à leurs demandes, mais on ne peut pas faire de miracles", affirme-t-il.