Un train qui a "transporté des générations de voyageurs": la SNCB dit adieu à son matériel roulant le plus ancien cette semaine

La SNCB dit au revoir à ses emblématiques automotrices AM 66-79, en service depuis plus de 50 ans. Ces trains iconiques laisseront place à une flotte modernisée dans le cadre du nouveau plan de transport.

Ces trains, construits entre 1966 et 1980 et modernisés entre 1999 et 2007, ont accueilli des milliers de voyageurs sur leurs banquettes à deux ou trois places, disposées face à face. Leur retrait marque la fin d'une époque, mais aussi l’arrivée de nouvelles voitures plus modernes, comme les M7 à double étage.

Avec l’entrée en vigueur de son nouveau plan de transport, la SNCB tourne une page importante de son histoire. Les célèbres automotrices doubles AM 66-79, qui ont marqué le paysage ferroviaire belge pendant plus de 50 ans, effectueront leurs derniers trajets cette semaine.

Un train chargé d’histoire

"Ces automotrices ont transporté des générations de voyageurs, que ce soit pour aller travailler, étudier ou profiter de la Côte et des Ardennes. Beaucoup de conducteurs, moi y compris, ont commencé leur carrière avec ces trains. Bien sûr, leur retrait est émouvant, mais c’est aussi le début d’un nouveau chapitre passionnant", témoigne Hans Van de Vyver, conducteur de train.

Connues sous les surnoms d'"AM doubles" ou de "classiques", ces automotrices avaient déjà été progressivement remplacées par des modèles plus récents, comme les Desiro. Cependant, quelques exemplaires étaient encore utilisés sur certaines lignes locales et suburbaines autour de Tournai, Charleroi et Mons.

Un train polyvalent et international

Avec 180 places assises et une vitesse maximale de 140 km/h, les AM 66-79 se distinguaient par leur modularité. Elles pouvaient être couplées pour augmenter leur capacité et étaient également utilisées pour des trajets transfrontaliers, notamment entre Liège et Aix-la-Chapelle.

Recyclage et préservation

Leur retrait ne signifie pas la fin complète de leur utilité. Grâce à un taux de recyclage de 90 %, les matériaux des AM 66-79 connaîtront une seconde vie. Une automotrice sera par ailleurs conservée dans les collections du musée Train World, où elle continuera de raconter son histoire.