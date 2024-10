"Ça donne un avantage aux plus gros partis": connaissez-vous "Imperiali", le système utilisé pour l'attribution des sièges lors des élections communales?

Mais pour les élections communales, c'est le système Imperiali qui s'applique. Celui-ci permet à un parti politique d'obtenir une majorité absolue au niveau des sièges - soit au moins 50% des sièges au Conseil communal - et ce, même si le parti politique en question n'a pas récolté 50% des voix. Si cela peut paraître assez inégalitaire, c'est bien dans le but de favoriser les grands partis politiques que ce système a été créé en 1921 en Belgique. "Il permet d'avoir une majorité absolue qui n'est pas exactement à 50% des voix. Ça donne un avantage aux plus gros partis", souligne Pierre Verjans, politologue à l'Université de Liège.

En Belgique, le système de comptage pour les élections communales est différent de celui pour les élections fédérales, régionales et provinciales. Pour ces derniers, on parle de la clé d'Hondt comme système de calcul proportionnel pour l'attribution des sièges.

Les petits partis désavantagés

Le système Imperiali veut en effet favoriser les listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix, rendant ainsi plus difficile l'accès au premier siège pour les petits partis. "Historiquement, le système Imperiali a été créé par le Sénateur Imperiali, car on voulait notamment éviter, au niveau local, qu'il y ait trop d'éparpillement des voix entre les différentes listes, et donc des difficultés à former des gouvernements. Il a voulu améliorer la gouvernance des villes et communes", explique Dave Sinardet, politologue à l'Université d'Anvers.

Ce système est donc un moyen de diminuer la fragmentation du paysage politique au niveau communal et d'apporter plus de stabilité au niveau de la majorité en place dans une commune. "Imperiali avait été pensé car, au niveau communal, il est moins important d'avoir une grande diversité, détaille de son côté Jean-Benoît Pilet, politologue à l'Université libre de Bruxelles. On veut privilégier une stabilité de la gouvernance communale et éviter d'avoir des négociations trop longues, comme c'est le cas pour le Fédéral."

Un calcul de quotients

Plus un parti est grand, plus il aura de sièges. Il arrivera ainsi plus vite à une majorité absolue. Car, dans le système Imperiali, on totalise d'abord le nombre de votes valables que chaque parti a reçu. Ensuite, on divise les scores de chaque liste par 2, par 3, par 4, par 5, par 6... Jusqu'au nombre de siège à pourvoir.