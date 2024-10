"Vous ne sortirez pas vivants d'ici": des manifestants armés de barres de fer contestent l'accord de majorité à Rochefort

Plusieurs dizaines de manifestants se sont rassemblés, lundi en début d'après-midi, devant l'hôtel de ville de Rochefort, où le collège communal était réuni. Ils ont protesté contre l'accord de majorité conclu entre les groupes MR-IC et Pour, respectivement menés par le bourgmestre sortant Julien Defaux (MR) et le bourgmestre empêché et ministre en affaires courantes Pierre-Yves Dermagne (PS).

"Certains manifestants ont menacé de se rendre chez François Bellot (MR), chez Pierre-Yves Dermagne et chez moi. Des policiers ont donc sécurisé nos domiciles, mais ce n'est plus d'actualité ce mardi", développe-t-il. Le bourgmestre sortant et futur bourgmestre pense déposer plainte : "C'est en réflexion, on n'a pas envie de laisser ce qu'il s'est produit impuni".

Les manifestants sont des sympathisants de la liste @venir, menée par Corine Mullens (MR), renvoyée dans l'opposition suite à cet accord alors que sa liste est arrivée première aux élections avec 8 sièges, contre 7 pour "MR-IC", 6 pour "Pour" et 2 pour "Ecolo".

La colère gronde car la majorité sortante ne respecte pas le choix de l'électeur

Les manifestants ont également bloqué la circulation, provoquant des embouteillages dans le centre-ville rochefortois.

"La colère gronde, car la majorité sortante ne respecte pas le choix de l'électeur. Nous avons gagné les élections. Nous voulions éventuellement nous associer avec le MR et si ça n'avait pas fonctionné, alors on pouvait concerter le PS. Mais ici, le choix n'a pas été respecté. Nous avions pris rendez-vous avec Julien Defaux pour ce lundi matin à 9h30, j'ai voulu le rappeler, car j'ai vu qu'il se tramait quelque chose et il n'a jamais répondu. Ce qui est honteux, c'est de nous avoir donné rendez-vous, mais de ne pas avoir respecté sa parole. Tous nos colistiers et nos sympathisants sont révoltés", a indiqué Thierry Lavis, conseiller communal sortant et membre de la liste @venir, au micro de MaTélé.