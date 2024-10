"La population aspirait à du changement": Benoît Thoreau est le nouveau bourgmestre de Wavre, le MR envoyé dans l'opposition

À Wavre, un accord entre Les Engagés, le PS et Écolo a écarté le MR du pouvoir après un blocage au niveau des "instances supérieures".

La liste des Engagés, arrivée à égalité de sièges avec la liste du bourgmestre (MR) à Wavre à l'issue du scrutin de dimanche, a finalement relégué les libéraux dans l'opposition, ce mardi. Un accord a été signé entre Les Engagés, le PS et Écolo pour un pacte de majorité pour la prochaine mandature.

Ce mardi soir, Benoît Thoreau, chef de groupe des Engagés, nous confirmait que le blocage qui existait au niveau des "instances supérieures" était terminé. Il sera bel et bien le nouveau bourgmestre de Wavre. Le MR est donc bel et bien renvoyé dans l'opposition. "A Wavre, une page se tourne. La nouvelle coalition mettra tout en œuvre pour faire de la Ville Wavre un lieu où la qualité de vie est au rendez-vous pour chaque habitant et chaque habitante", a-t-il indiqué dans un communiqué.