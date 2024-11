"Il semblait mort" : Bénédicte assiste à une scène d'horreur devant le CHU de Namur

Bénédicte se souvient : "Son épouse, paniquée, me dit qu’il sort de chez le cardiologue et que celui-ci l’a laissé repartir en lui disant que tout allait bien et qu’il ne trouvait rien d’anormal, malgré ses plaintes."

Lorsqu’elle essaye de trouver le pouls de l’homme à terre, Bénédicte ne décèle aucun signe de respiration.

"Je cours à la fin du parking, où se trouvent les urgences, pour demander de l’aide", explique-t-elle. Avant d’ajouter, stupéfaite : "Et là, on me dit d’appeler le 112, et qu’une ambulance va arriver."

Sa tête était mauve, il semblait mort

Sur le sol, l’homme est toujours inconscient. "Sa tête était mauve, il semblait mort", déclare la témoin. Entre l’appel au 112 et l’arrivée des ambulanciers, il s’est écoulé, selon elle, près de 30 minutes.