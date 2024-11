Scènes de violence "effroyables" à Amsterdam: des supporters israéliens agressés, 5 personnes hospitalisées

Israël évoque des violences "effroyables" contre ses supporters et envoyant des avions pour leur porter assistance. Un premier vol de rapatriement est prévu vers 14h30 au départ de l'aéroport de Schiphol vers Israël. D'autres vols sont encore prévus ce soir et demain.

Des heurts ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi dans le centre d'Amsterdam à la suite d'un match de Ligue Europa entre l'Ajax et le Maccabi Tel-Aviv. Le dernier bilan fait état de cinq personnes hospitalisées, selon la police d'Amsterdam.

"Cette explosion de violence envers les supporters israéliens dépasse toutes les limites et ne peut être défendue d'aucune manière. Il n'y a aucune excuse pour le comportement antisémite affiché hier soir par les émeutiers qui ont activement cherché des supporters israéliens pour les attaquer et les maltraiter", ont déclaré la consultation sur la sécurité du maire, de la police et du bureau du procureur d'Amsterdam.

Le Premier ministre néerlandais Dick Schoof a qualifié d'"inacceptables" les "attaques antisémites contre des Israéliens" à Amsterdam, dans un message posté sur son compte X. "Je suis en contact étroit avec toutes les personnes concernées" et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu "a insisté sur le fait que les auteurs de ces actes doivent être recherchés et poursuivis", a précisé M. Schoof, ajoutant que le calme était revenu dans la capitale néerlandaise.

Déploiement policier

Déployée massivement jeudi à l'occasion du match, la police d'Amsterdam, citée par l'agence néerlandaise ANP, a indiqué avoir procédé à 62 arrestations après plusieurs incidents en marge de la rencontre, sans donner davantage de précisions.

Les autorités israéliennes ont réagi très vivement, le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, disant considérer "l'effroyable incident avec la plus grande gravité" et "exiger (des autorités néerlandaises) d'agir vigoureusement et rapidement contre les émeutiers".

"Les images difficiles de l'agression contre nos citoyens à Amsterdam ne seront pas ignorées", a-t-il assuré.

Il a annoncé "l'envoi immédiat de deux avions de secours" pour porter assistance aux supporters israéliens, tandis que l'armée israélienne a indiqué de son côté préparer "une mission de secours" comprenant un avion cargo ainsi que des équipes médicales.

Contacté par l'AFP, le ministère néerlandais des Affaires étrangères a indiqué que "le ministre (Caspar) Veldkamp était en contact urgent avec son homologue israélien à la suite des incidents violents", qui ont eu lieu dans la nuit dans le centre d'Amsterdam, à la suite du match opposant l'Ajax et le Maccabi Tel-Aviv et remporté par le club néerlandais (5-0).

L'UEFA va réunir des rapports et des preuves

L'Union européenne de football, l'UEFA, va rassembler tous les rapports et toutes les preuves existants à la suite des violences antisémites commises à l'encontre des supporters israéliens à Amsterdam. L'instance européenne a indiqué son intention dans un communiqué obtenu par Sky News.

"L'UEFA condamne fermement les événements violents qui ont eu lieu avant et après le match à Amsterdam. Nous sommes convaincus que les autorités identifieront, puniront et prendront les mesures appropriées à l'encontre des auteurs de ces actes".

Réactions des dirigeants de l'UE

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est dite "indignée" par les "attaques ignobles" contre des supporters de football israéliens, à Amsterdam. "Je condamne fermement ces actes inacceptables. L'antisémitisme n'a absolument pas sa place en Europe. Et nous sommes déterminés à combattre toutes les formes de haine", a réagi Mme von der Leyen sur X.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a également réagi. "Je condamne fermement les attaques tout à fait répréhensibles qui ont visé des citoyens israéliens à Amsterdam. De tels actes de violence et de haine doivent être rejetés sans équivoque dans toute société", a déclaré Charles Michel via le même canal. "Notre engagement dans la lutte contre l'antisémitisme et toute forme de haine reste inébranlable."

Depuis le sommet européen de Budapest, le Premier ministre belge en affaires courantes, Alexander De Croo, a également condamné les heurts. "Chacun peut avoir son opinion sur ce qui se passe au Moyen-Orient, mais il faut combattre les idées par des mots, pas par la violence", a-t-il déclaré. "Ce genre de choses est répréhensible et nous devons veiller à ce que les citoyens, d'où qu'ils viennent, puissent assister à un match de football. Je condamne fermement ce qui s'est passé là-bas."