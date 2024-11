Scènes de violence à Amsterdam: y a-t-il un risque que ce type d'actes s'importent chez nous?

Des violences qualifiées "d'effroyables" ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi dans le centre d'Amsterdam, aux Pays-Bas. Des supporters du club de football israélien Maccabi Tel Aviv ont été pris pour cible, frappés, percutés par des voitures, jetés dans le canal...

Ces scènes de violence inquiètent la communauté juive. Le président du Comité de coordination des organisation juives de belgique, Yves Oschinsky, craint que ces actes s'importent chez nous. "Il y a une augmentation manifeste de la haine, de l'incitation à la violence et de la violence elle-même. Et donc, on doit être extrêmement sérieux par rapport à ce risque ici, en Belgique, parce qu'il y a en Belgique une polarisation extrême au sein de la société. Il y a une activité intense des milieux islamistes qui sont extrêmement présents, de plus en plus violents, et dont on peut craindre le passage à l'acte. Et donc, c'est vraiment extrêmement dangereux", a-t-il confié à l'une de nos équipes.