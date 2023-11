"Chaque dixième de degré compte!": un thermomètre géant installé sur la place De Brouckère pour sensibiliser au climat

"Avec chaque degré en moins, on va s'assurer de vivre des étés agréables, avec plus de biodiversité dans nos campagnes et dans nos villes", souligne Nicolas Bordmann, coordinateur du plaidoyer de la coalition climat. "Cela permettra également de payer des factures moins cher, c'est tout cela qui est en jeu".

Dès 11h00, les passants ont pu apercevoir un thermomètre géant, étendu sur la façade du bâtiment Continental. Avec la notion de "chaque dixième de degré compte", la coalition entend d'une part "la soumettre aux décideurs politiques et, d'autre part, la véhiculer afin d'encourager les jeunes générations à prendre conscience de notre capacité à éviter les pires scénarios".

"Nous proposons des solutions concrètes pour lutter efficacement contre la crise climatique", a déclaré le président de la Coalition Climat Nicolas Van Nuffel dans un communiqué. Leur demande envers les responsables belges et européens semble donc claire. "Osez regarder la vérité en face et agissez en conséquence pour nous conduire collectivement à un monde plus sûr où le bien-être, la coopération et la durabilité sont au cœur des préoccupations", a ajouté M. Van Nuffel.

Cette campagne s'articule autour de six grandes revendications auprès de l'État belge et l'Union européenne, dont celle de restaurer la nature (via la loi du même nom, notamment), de mettre en place un "pacte logement et énergie", de mener une transition "juste" ou encore d'arrêter les subventions fossiles.

Selon le sixième rapport des scientifiques du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), publié en mars 2023, limiter le réchauffement à 1,5 à 2 degrés implique, en effet, "des réductions de gaz à effet de serre rapides, profondes et, dans la plupart des cas, immédiates".

Le 3 décembre prochain, une marche Climat, à l'initiative de la Coalition, se tiendra dans la capitale belge "pour exiger que des mesures concrètes soient prises".