Condamnation de la Suisse pour "inaction climatique": "Ce n'est que le début", affirme Greta Thunberg

"Ce n'est que le début en matière de contentieux climatique: partout dans le monde, de plus en plus de gens traînent leurs gouvernements devant les tribunaux pour les tenir responsables de leurs actions. En aucun cas nous ne devons reculer, nous devons nous battre encore plus parce que ce n'est que le début", a déclaré la jeune femme à Strasbourg à l'issue de l'audience historique de la CEDH.

"Nous allons utiliser tous les outils que nous avons à notre disposition, le mouvement pour la justice climatique a utilisé des méthodes différentes depuis des décennies, répétant encore et encore le même message, et, comme nous pouvons le voir, les émissions sont toujours en augmentation, on se dirige toujours dans la mauvaise direction. Nous n'abandonnerons pas", a-t-elle poursuivi.

À lire aussi Un État condamné pour la 1ère fois pour inaction climatique par la CEDH

"On a dépassé depuis longtemps le moment où on doit commencer à paniquer, parce que nous sommes dans un état d'urgence planétaire, qui met en danger la vie des gens, des animaux, des écosystèmes et des pays entiers", a encore insisté Greta Thunberg. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné la Suisse pour violation de la Convention des droits de l'homme, donnant raison à une association de femmes âgées. C'est la première fois que la Cour condamne un Etat pour son manque d'initiatives pour lutter contre le changement climatique.

La Cour "a jugé que l'article 8 de la Convention consacre un droit à une protection effective, par les autorités de l'État, contre les effets néfastes graves du changement climatique sur la vie, la santé, le bien-être et la qualité de vie", communique mardi la CEDH.