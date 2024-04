"En Europe, un été très chaud cause 70.000 décès supplémentaires": notre spécialiste explique le phénomène de "stress thermique"

C'est très simple, c'est quand votre corps n'est plus capable de réguler sa propre température. La peau, c'est un organe qui est très bien fait, elle protège normalement très rapidement le corps des variations de température. Le problème, c'est quand ces températures sont trop extrêmes, alors la mécanique s'enraye et ça peut avoir des conséquences très graves: déshydratation sévère, crise cardiaque et malheureusement parfois la mort.

On se souvient de cette fameuse année 2003 où il a fait très très très chaud. Depuis, on a connu régulièrement des périodes de canicule et tous les spécialistes disent qu'elles s'intensifient. Est-ce qu'au fil du temps, on pourra s'acclimater, se dire qu'on est moins sensible aux vagues de chaleur qu'il y a 20 ans?

Oui et non. Il existe des mesures très concrètes qu'on peut prendre au quotidien. Et en fait, on nous les rappelle chaque été, des campagnes de sensibilisation qui sont organisées à chaque vague de chaleur. Elles ciblent souvent les populations les plus à risque, donc les personnes âgées d'un côté, les jeunes enfants de l'autre. Il faut éviter de s'exposer au soleil, surtout aux heures chaudes, bien s'hydrater, éviter les efforts physiques intenses également durant la journée. Une autre mesure dont l'efficacité a été démontrée scientifiquement, c'est la nature. Les espaces verts sont super efficaces pour réduire la température de l'environnement et offrir une oasis de fraîcheur à la population. Ils sont particulièrement utiles dans les villes, des environnements qui ont tendance à chauffer plus vite qu'ailleurs. Ce sont les fameux phénomènes d'îlots de chaleur urbaine. Et puis, les climatologues le répètent, pour freiner le réchauffement climatique, il faut émettre moins de CO2 dans l'atmosphère. Réduire son bilan carbone, c'est aussi sauver des vies.