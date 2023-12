"On est au bord d'un accord": plus que quelques heures avant la fin de la COP28

Et pour aller plus loin sur cette question, le président de la coalition climat en Belgique était invité dans le RTL info 13H. Nicolas Van Nuffel a répondu aux questions de notre présentateur Olivier Schoonejans.

"Oui, c'est là-dessus qu'on verra si la COP est un succès ou pas. On est au bord d'un accord qui dit enfin, 30 ans après le début des négociations, qui nomme le problème. On ne s'en sortira pas si on ne sort pas des énergies basées sur le pétrole, le gaz et le charbon. On est au bord d'un accord, l'Arabie Saoudite, l'Irak et quelques pays pétroliers bloquent. Ce qu'il faut, c'est leur donner des gages, mais ne pas céder. Aujourd'hui, on doit sortir des énergies fossiles. C'est la seule solution pour rester sous les 1,5 degrés de réchauffement."

"Nous avons dit haut et fort depuis le début que ça posait problème... D'abord que ce soit les Émirats Arabes Unis qui coordonnent une COP. Et en plus qu'on le nomme lui comme président... J'ai envie de dire maintenant de toute façon, il est là et c'est à lui de faire ses preuves. C'est dans les 24 ou 48h prochaines heures qu'il fera ses preuves, s'il est capable de résister aux pressions de ses voisins irakiens et saoudiens. La COP ne peut être un succès que si on nous dit une bonne fois pour toutes que le chemin, c'est la sortie graduée des énergies fossiles avec les mécanismes d'accompagnement qui s'imposent."

Et si ce n'est pas le cas, où va-t-on?

"Et si ce n'est pas le cas, on perdra une nouvelle année et vous pouvez compter sur la coalition climat pour rester mobilisé et l'obtenir à la COP suivante. Mais chaque année perdue, c'est sans doute un dixième de degrés au moins qui est perdu. Le 1,5 degré nous menace aujourd'hui. 2023 va probablement être à 1,4 degré. Donc je ne baisserai pas les bras et la coalition climat ne baissera pas les bras. Mais ça sera clairement un échec si le chemin n'est pas tracé à la fin de cette COP28. On continue à se mobiliser, mais malheureusement, on perdra des années-là..."