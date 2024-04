Ikea pointé du doigt: le géant de l'ameublement utiliserait du bois de forêts protégées pour ses meubles

L'ONG environnementale Greenpeace a publié mercredi une enquête sur l'utilisation de bois issus de forêts primaires et de zones protégées par des fournisseurs du géant suédois de l'ameublement Ikea. Au moins 30 produits différents vendus dans les magasins de 13 pays, dont la Belgique, proviendraient de ces fournisseurs.

Les équipes de recherche de Greenpeace ont analysé des images satellites et mené des enquêtes sur le terrain, depuis les sites d'exploitation forestière jusqu'aux magasins d'Ikea, pour vérifier l'origine du bois utilisé pour la fabrication des meubles vendus dans les rayons de la chaîne suédoise. Selon l'ONG, sept fabricants qui fournissent Ikea ont utilisé du bois provenant de forêts à très haute valeur écologique (avec des arbres vieux de plus de 100 ans), dont des sites protégés Natura 2000, principalement dans les Carpates roumaines.

C'est dans cette région que se trouve l'une des dernières forêts primaires d'Europe, abritant une flore et une faune diverses. Selon Greenpeace, Ikea n'a pas contesté les informations. L'entreprise indique au Soir ne pas avoir eu accès aux résultats complets de l'enquête et affirme que "du bois illégal et des mauvaises pratiques forestières n'ont pas de place au sein de sa chaîne d'approvisionnement". Du côté des fabricants, l'un d'entre eux a reconnu avoir reçu du bois provenant d'une zone Natura 2000, "affirmant que cette destruction n'était pas illégale", relate l'ONG.