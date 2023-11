Un monde en plastique: où vont nos sacs bleus PMC après leur ramassage ?

En région wallonne, 90% du contenu de nos sacs PMC (Plastique, emballages métalliques et cartons à boissons) sont triés pour être recyclés. Chaque année, via nos sacs PMC, 23 kg de déchets sont recyclés par an et par habitants. Les équipes de RTL info ont suivi le cheminement de nos sacs bleus.

C’est dans la rue que commence le trajet de nos sacs PMC, sur leur longue route du recyclage. À Lodelinsart, par exemple, la récolte dans est organisée plusieurs fois par mois. Et un constat: les sacs bleus se sont étoffés, et leur volume ne cesse d’augmenter. "Les plastiques, il y en a de plus en plus, les gens trient de plus en plus, alors nous on fait de plus en plus de camions", remarque Christophe, agent Tibi, l'intercommunale de gestion de déchets de la région de Charleroi.

Les sacs PMC ensuite prennent la route de l’un des cinq centres de tri en Belgique. Ici direction Couillet les installations de Valtrisse, oùles camions se suivent presque non-stop.