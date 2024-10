Info trafic: attention au brouillard sur les routes ce jeudi matin

07h11 Assez calme C'est encore assez calme ce matin sur nos routes mis à part sur le ring intérieur de Bruxelles entre Wezembeek-Oppem et Tervuren où vous ajoutez 10 minutes sur votre temps de parcours vers Waterloo. 10 minutes également sur le ring extérieur entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle. Prudence aussi au sud du sillon Sambre et Meuse où on observe des bancs de brouillard avec des visibilités inférieures à 200 mètres et localement autour de 50 mètres.

06h29 Premières files Comme chaque jour même en période de vacances, on constate le début des files habituelles sur le ring de Bruxelles. Très légères cependant entre Grimbergen et Machelen vers Zaventem et entre Dilbeek et Anderlecht-Nord vers Halle. Par contre déjà dix minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.