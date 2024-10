"Elles ont été emportées, criant à l'aide": les habitants du sud de l'Espagne traumatisés par les inondations meurtrières

Dans les rues de Sedaví en périphérie de Valence, entre les voitures retournées et empilées les unes sur les autres, et la boue qui recouvre tout, les habitants sont sous le choc des inondations dévastatrices qui ont coûté la vie à au moins 95 personnes dans le sud-est de l'Espagne dans la nuit de mardi à mercredi.

"Nous avons vu un jeune homme qui se trouvait en plein champ et qui a été emporté par le courant", dit Eliú Sánchez, une victime des inondations. "Il était sur le toit d'une voiture, on aurait dit qu'il avait essayé de sauter dans une autre voiture mais il a été emporté par le courant. On m'a parlé de personnes qui s'accrochaient à des arbres, mais la force du courant les a fait lâcher prise et elles ont été emportées, criant à l'aide. Ici, les camions, tout allait d'ici à là."