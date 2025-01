Info trafic: prudence sur les routes, l'IRM a émis une alerte aux conditions glissantes

06h37

Chaussée fermée à Jemelle

La police signale l'incendie d'une habitation sur la Nationale 86 à hauteur de Jemelle. La chaussée est donc fermée dans les deux sens de circulation. Déviation entre Marche-en-Famenne et Rochefort via la N836.

Les ralentissements habituels autour de Bruxelles et des zones de chantier débutent peu à peu. De part et d'autre du chantier d'Anderlecht, en amont du chantier du Viaduc de Vilvorde et bien entendu avant les quatre Bras de Tervuren vers Waterloo. Tous ces ralentissements sont encore très légers.