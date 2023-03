Afrique du Sud: le photographe Roger Ballen expose les ravages de l'homme sur la nature

Le New-Yorkais de 72 ans installé en Afrique du Sud depuis une quarantaine d'années propose un nouveau plongeon dans son univers vacillant entre l'étrange et le grotesque. Le photographe et artiste présente cette fois, dans cette exposition qui s'ouvre la semaine prochaine, des mises en scène où se mélangent mannequins aux visages torturés et animaux empaillés.

Têtes d'animaux, ossements humains, marionnettes inquiétantes: "Ce sont des morceaux par-ci par-là du monde qui nous entoure tel que je le vois", explique l'artiste.

"Le monde n'est pas seulement composé de fleurs, de whisky et d'amour... La vie est faite de choses positives et négatives".

Vêtu de noir des pieds à la tête, la silhouette élancée, Roger Ballen se défend de vouloir verser dans le sombre et le troublant. Baptisée "End Of The Game" (Fin du jeu), l'exposition aborde la question de l'action de l'homme sur la nature d'un point de vue "esthétique" et "documentaire", dit-il.

Dans le but toutefois d'"interpeller psychologiquement" et laisser "une profonde impression sur les gens", poursuit l'artiste. Quitte à frôler le bizarre.

Près de l'entrée de la salle, un homme sous une peau de lion, la tête recouverte par la gueule rugissante du fauve, tient dans chaque main des boîtes d'où surgissent des têtes humaines hurlantes.

"Ce n'est pas comme regarder un nuage ou quelque chose sur Instagram qu'on oublierait immédiatement", compare Roger Ballen. "Si l'on parvient à créer un impact psychologique, alors on a une chance de marquer les esprits".

Un leitmotiv dans la carrière du photographe. Ses portraits crus de Sud-Africains blancs aux traits disgracieux ou frappés de tares congénitales, en 1994, année où le pays sorti du joug de l'apartheid organisait ses premières élections démocratiques, avaient connu un fort retentissement.

L'exposition est hébergée au "Inside Out Centre for the Arts". Ce lieu vient d'être inauguré dans un quartier aisé de Johannesburg par l'artiste, qui veut en faire une étape pour les touristes traversant la mégapole, sur la route des safaris.