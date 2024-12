"Pour les chats, une porte fermée est une insulte": tout ce que vous ne savez (peut-être) pas sur votre animal

Bien que les chats ont contribué à l'élaboration de données scientifiques sur la rétine, une chose est sûre: ils ne voient pas comme nous. "On sait qu'ils voient le vert, le bleu mais le rouge, certainement pas", indique la vétérinaire. Ces informations ne sont pas définitives et la recherche "nous dira peut-être autre chose". "Ce qui est certain, c'est qu'ils aiment beaucoup les contrastes de luminosité et qu'ils voient remarquablement de loin."

Les chats dorment-ils toute la journée?

En réalité, les chats dorment "à contretemps" de notre mode de vie. Pendant la journée, ils dorment effectivement beaucoup. "C'est un des animaux qui dort le plus au monde". "C'est ce qui leur donne aussi de l'énergie, probablement pour nous observer avec beaucoup d'attention."

Pourquoi les chats "pétrissent"-ils quand on les caresses?

Pour Anne-Claire Gagnon, ce comportement signifie que le chat prend du plaisir. "C'est le premier comportement qu'ils ont avec la maman chatte quand ils récupèrent le lait dans la mamelle." Les chats apprécient particulièrement les couvertures en polaire. "C'est un tissu qui leur plaît infiniment."

Pourquoi les chats attendent-ils devant une porte fermée et ne restent pas une fois ouverte?

Vous avez sûrement déjà assisté à cette drôle de scène: votre chat attend devant une porte, et une fois ouverte, il s'en va dans l'autre sens... puis revient pour attendre. Quel est donc ce mystère de la porte fermée? "Pour les chats, une porte fermée est une insulte", répond la vétérinaire.

À lire aussi Disparue depuis cinq mois, la chatte de Noa revient le jour de son anniversaire

"Ce qu'ils veulent, c'est savoir que c'est possible, que rien ne puisse les arrêter dans leur course. Et tout simplement, et parfois il y a des chats qui ne supportent pas quand on ferme la porte de la douche. Ce qui est quand même un petit problème...". Savoir que tout leur est possible, et cela passe par une porte ouverte, "suffit à leur bonheur".

Les chats essaient-ils vraiment de communiquer avec nous lorsqu'ils miaulent ?

Oui, les chats communiquent avec les humains. Ils miaulent parfois différemment en fonction des membres de la famille, par exemple. "Ils ont des miaulements qui sont particulièrement dédiés aux humains. Alors qu'entre eux, ils savent se comprendre en non-verbal, juste avec le langage corporel." Les miaulements entre congénères sont effectivement plus brefs ou plus secs.

Les chats se croient-ils supérieurs aux autres espèces ?

"Ça c'est une vaste question", sourit la comportementaliste spécialisée en félin. Malheureusement, il faudrait faire une IRM à un chat pour "voir ce qui se passe dans con cerveau", mais cela est a priori difficile. Anne-Claire Gagnon confirme cependant cette impression de de sentiment de supériorité. "C'est l'impression qu'ils nous donnent tout simplement parce qu'ils arrivent à se faire obéir au doigt et à l'œil. Ils arrivent à gouverner l'humanité avec bienveillance et taquinerie."