Le loup n'est plus une espèce strictement protégée en Europe: ça change quoi?

Ce changement va rendre le loup chassable, en quelque sorte. L’objectif est de répondre aux demandes des éleveurs. Ils s’inquiètent pour leur bétail , de plus en plus visé par des attaques de loups. Ils pourraient donc être abattus, là où des meutes posent problème.

Il y a plus de 20.000 loups en Europe, surtout dans les Balkans, les pays nordiques, en Italie et en Espagne. Une vingtaine d'animaux établis chez nous en 2023. Difficile encore de savoir combien cette année, mais la Belgique semble compter un total de 4 meutes

Elles vont plus loin : abattre un loup risque de déstabiliser la meute, et pourrait provoquer une augmentation du nombre d’attaques.

Qu’en est-il en Belgique, que va-t-il se passer ?

Les associations, comme Gaia ou le WWF, s’inquiètent aussi. Mais elles sont un peu rassurées parce qu’à ce stade, la ministre wallonne de l’agriculture ne semble pas favorable à cette autorisation d’abattage. Des moyens existent pour éviter d’en arriver là… les clôtures. Selon le WWF, grâce à elles, le nombre d’attaques de loups a diminué de 48 % entre 2022 et 2023 chez nous.

En Italie, on va plus loin, des chiens protègent même les troupeaux. La cohabitation entre les loups et les hommes semble donc possible si on y met les moyens.