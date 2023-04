Au Venezuela, les enfants toreros, relève d'une tradition décriée

Maniement de la pique, de la cape ou de la muleta, ils doivent tout apprendre y compris "d'avoir l'air courageux" et à plier les genoux lorsqu'on tombe à terre pour se relever rapidement.

"On ne doit pas hésiter. On doit être déterminé tout en ayant du respect. Quand on commence, on ne gagne pas la muleta tout de suite, on la mérite petit à petit. Il faut s'entraîner pour être bon", raconte Leonardo Rangel, 14 ans. "Une fois j'ai été proche d'une novilla (vachette) et c'était merveilleux", dit-il.

Mais en février, lorsqu'un festival tauromachique a réuni à Mérida cinq écoles du pays pour un moment très attendu par les enfants, ils ont été privés de corrida.