Costa Rica: alerte sur le danger d'extinction de requins-marteaux

L'arrêt du Tribunal constitutionnel enjoint les autorités "d'adopter toutes les mesures nécessaires et appropriées" pour mettre un terme à la capture, possession et commercialisation de ces requins.

Le Costa Rica possède au large de ses côtes dans l'océan Pacifique la réserve maritime de l'île del Coco qui abrite l'une des plus fortes populations de requins-marteaux.

La conférence sur le commerce international des espèces menacées réunie à Panama en novembre a pris la décision d'étendre sa protection à une cinquantaine d’espèces de requins requiem et requins-marteaux menacés par le trafic d’ailerons de requins, convoités pour confectionner des soupes en Asie.

Les requins requiem et les requins-marteaux sont les victimes de plus de la moitié du trafic mondial d'ailerons de requins qui représente plus de 500 millions de dollars par an.