Prix de l'Arc de Triomphe: 16 pur-sang anglais courrent après un titre mondial

Les français Sosie et Look de Vega, le japonais Shin Emperor ou encore l'irlandais Los Angeles... Seize pur-sang anglais vont s'affronter dimanche à l'hippodrome ParisLongchamp pour un titre de champion du monde du galop dans le 103e Prix de l'Arc de Triomphe sur le parcours classique de 2.400 mètres.

Pour succéder au français Ace Impact au palmarès de cette course légendaire parrainée par le Qatar avec une dotation de 5 millions d'euros, il faudra aux chevaux lancés à près de 60 km/h un peu plus de deux minutes pour décrocher le Graal. L'entourage du vainqueur empochera plus de 2,8 millions d'euros.