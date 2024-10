En perte de vitesse, les courses de lévriers redoutent le dernier tour de piste

C'est un spectacle de plus en plus rare: les courses de lévriers, en perte de vitesse depuis l'interdiction des paris d'argent, survivent encore grâce à une poignée de passionnés, qui traversent parfois la France pour faire concourir leurs chiens.

Toute la journée, les courses s'enchaînent à un rythme effréné: chacun leur tour, les lévriers se lancent à plus de 60 km/h à la poursuite d'un leurre en plastique. Ils seront ensuite départagés par un juge, notamment sur leur capacité à ne pas perdre leur cible des yeux.

Pour leurs maîtres, les enjeux sont "très importants".

"Ces courses ont une importance au classement national et influent par exemple sur la valeur du chien et de sa descendance", explique Corinne Lantais, venue avec sa fille et leurs cinq chiens - des whippets, une des treize races de lévriers.

Pour elle, qui n'hésite jamais à parcourir plusieurs centaines de kilomètres, ces rendez-vous représentent un "des derniers lieux de convivialité où oublier ses galères entre passionnés", s'enthousiasme-t-elle encore.